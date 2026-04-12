NMB48の33枚目となるニューシングル（タイトル未定）の発売日が、5月27日に決定し、選抜メンバーと最新アーティスト写真が公開された。【写真】レトロ感×近未来感の新衣装でパフォーマンスしたNMB48今回の表題曲センターは、グループのキャプテン・塩月希依音が務める。自身3度目のセンターとして、これまでグループを支えてきた存在が、再びその先頭に立つ。選抜メンバーは、4月9日午前0時に公開された「選抜メンバー解禁