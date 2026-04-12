◇セ・リーグヤクルト2―0巨人（2026年4月12日東京D）ヤクルトはドラフト4位・増居翔太（25＝トヨタ自動車）がプロ初登板で大仕事だ。7回まで1安打無失点だった先発・高梨の後を受けて、2―0の8回にマウンドへ。先頭キャベッジはスライダーで空振り三振に仕留めるも、続く坂本に四球。代打・増田陸には左前打を許し、1死一、二塁のピンチを背負った。しかし大学、社会人を経験してきた25歳の左腕はここから踏ん張る