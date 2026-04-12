２０２０年に日本テレビに入社した忽滑谷（ぬかりや）こころアナウンサー（２８）が１１日、自身のＸを更新。夏仕様のスタートを報告した。昼頃に「（祝）タンクトップはじめました」と投稿。その後「ほら！嘘じゃないよ！タンクトップだよ〜ん！」と夏先取りのベージュのタンクトップ姿でカフェで微笑むオフショットを公開した。この投稿には「可愛すぎる」「かわいい〜♥」「こころはん、真夏になったら何着るんや…