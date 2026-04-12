ボートレース桐生の「開設70周年記念赤城雷神杯」が12日に開幕した。今節最若手の西丸侑太朗（22＝香川）は初日4Rで6コースから最内を突いて3番手につけると、先行する今泉友吾を道中で抜いて2着に浮上。試練の大外枠で好発進を決めてみせた。「ターン回りはしっかりしている。直線も下がることはない。前検からはペラをやってターン回りが上向いた。本体はパワーがありそう」と感触も上々だ。桐生は2回目の参戦だけに「