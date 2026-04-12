モデルでタレントの益若つばさ（40）が12日、自身のインスタグラムを更新。新しい家族を迎え入れたことを報告し、息子との家族3ショットを公開した。「はじめまして【うにちゃん】です」とつづり、犬の写真を複数枚投稿した益若。「今日からうにちゃんアカウント開設します！」と愛犬用のアカウントを開設したことを報告し、「カニンヘンダックスフンド2026年の1月1日生まれうにちゃんと呼んでますが男の子です！」と紹介