ようやく迎えた年金生活。老後の暮らしの柱となるのが「年金」ですが、実際にいくら受け取り、どのような生活ができるのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金を受給している人の平均的な年金（基礎年金含む）は月額15万1142円となっています。今回は、この約15万円に対して、シニア1人暮らし世帯の毎月の生活費が足りるのか