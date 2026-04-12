「SAPIXの生徒の大学進学の中央値がMARCHだ」という記事が配信され、話題になりました。2025年4月13日の合格力判定サピックスオープンの偏差値50には、中央大学横浜（2月2日）、法政大学第二（2月2・4日）、学習院女子（2月1日）とGMARCHの附属校がずらりと並びます。（※女子偏差値）つまり、中学受験塾の頂点に君臨するSAPIXで「真ん中」にいても、進学先はMARCH。これが現実なのです。この記事がSNSで話題になった背景には、「