佐賀県吉野ケ里町長選は12日投開票され、無所属現職の伊東健吾氏（78）が、いずれも無所属新人で、元町議の鶴恵美子氏（51）、経営コンサルタントの中堀博智氏（39）、元町議の生島信一郎氏（42）の3人を破り、3選を果たした。2024年に自殺した元町職員に対する伊東氏のパワハラ発言も争点となったが、伊東氏は新庁舎周辺のまちづくりなど町政の継続を強調。「最後の仕上げをおまかせいただきたい」と訴え、支持を得た。投票