任期満了に伴う群馬県東吾妻町の町長選挙は１２日に投票が行われ、即日開票の結果、元町議の斉藤貴史さん（５３）が初当選を果たしました。 なお、投票率は６４．４９％で前回・２０２２年の選挙を５．９ポイント下回りました。 開票結果です。 斉藤貴史＝無・新＝３，１３５当選 重野能之＝無・新＝２，１０８ 髙橋徳樹＝無・新＝１，１７７