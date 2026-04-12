福岡県警大牟田署は11日午後、大牟田市船津町1丁目の公園で同日午後3時30分ごろ、小学生女児が自転車乗車の外国人と思われる男性から「何歳ですか。どこ小ですか。首に笛を掛けてあげる」などと声をかけられるつきまとい事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は30代、浅黒い肌、赤色野球帽、深緑色のパーカ着用、灰色ヘルメット所持、赤紫色の前かご付き自転車に乗車し、片言の日本語を話していたという。