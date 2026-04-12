◇パ・リーグ西武2―1ロッテ（2026年4月12日ベルーナD）西武は源田壮亮が9回、試合を振り出しに戻す貴重な適時打を放った。0―0の9回にロッテに1点を先制された西武。打線は8回までわずか1安打だった。最終回。ロッテの抑え・横山に対して1死から代打・仲三が四球を選び、相手の捕逸で2死二塁とした。この土壇場で、源田が横山の153キロの直球を捉え、バットを折られながら中前に適時打を運んだ。サヨナラ勝ちにつ