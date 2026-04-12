◆パ・リーグ日本ハム７―１１ソフトバンク（１２日・エスコンフィールド）歴史的な屈辱にも日本ハム・新庄剛志監督（５４）は動じなかった。ソフトバンクに共に今季ワーストの１７安打１１失点で敗戦。絶対王者に０２年以来球団２度目の開幕５連敗を喫した。試合後に自ら「皆さんの質問は６連敗しましたけど…」とその話題に触れ、「大丈夫大丈夫。なーんも問題ない」と笑顔。実際は５連敗だと報道陣に突っ込まれ、「３連戦じ