お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）が12日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演し、幼少期の驚きの起床時間を明かした。兼近は「俺、幼稚園の時から、朝3時か4時に起きる子だった。1人で朝練やっていたよ」と言うと、俳優の満島真之介は「迷惑だな」と突っ込んだ。兼近は「マジ迷惑」と笑い「近所中にピンポン押しに行って“起きてますか！”って全員。幼稚園の時