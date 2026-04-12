男子60キロ級パリ五輪銅メダルの永山竜樹（29＝パーク24）が第2子が誕生したことを12日、自身のインスタグラムで報告した。永山は「ご報告」として「先日、無事に第二子(女の子)が生まれてきてくれました」と第2子が誕生したことを報告した。第2子の名前については「名前は『爽愛(そあ)』です」とし「妊娠してから出産まで頑張ってくれた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」と妻へ感謝を記した。また「栄樹もお兄ちゃんに