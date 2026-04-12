フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が12日、TBSラジオ「ONE−J」（日曜前8・00）にゲスト出演し、「報道ステーション」キャスター時代を振り返った。テレビ朝日アナウンサーからフリーに転身。04年からは久米宏さんの「ニュースステーション」を引き継ぎ、「報道ステーション」キャスターを約12年、務めた。パーソナリティーの女優・本仮屋ユイカからは「しゃべるのが好きだと。しゃべり続けたいと。怖くなることはないのか