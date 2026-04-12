◇パ・リーグ楽天4―0オリックス（2026年4月12日楽天モバイル最強パーク）楽天・辰己が今季1号アーチを放った。1―0の8回無死一塁で、オリックス・古田島の直球を捉え、逆方向の左翼のテラス席へ。貴重な追加点となる1号2ランに「（逆方向への長打は）自分の強みでもあるので、ああいった打球を一つでも多く打てるように頑張る」と話した。打率も・391で堂々のリーグ首位打者。昨季は打率・240と打撃に苦しんだが、