水戸ホーリーホックは12日、ハノーファー(ドイツ2部)との育成業務提携の一環として、MF安藤晃希(18)とMF山下翔大(18)がハノーファーU23チームの練習に参加していることを報告した。活動期間は5日から15日までとなる。水戸は2023年7月1日にハノーファーと育成業務提携を締結。今年2月22日に契約を2027年6月30日まで更新したことを発表していた。【安藤晃希選手・山下翔大選手 ハノーファー96 U23チームへ練習参加のお知らせ】こ