【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉からの『豊臣兄弟！』に関するコメント到着した。自身演じる竹中半兵衛や豊臣兄弟を演じる仲野太賀、池松壮亮に言及している。 ■「まるでひとつのチームのような関係で、青春を一緒に謳歌しているような感覚があります」（菅田将暉） ■番組情報 NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』 総合毎週日曜 20:00～20:45（再放送）翌週土曜日13:05～13:50 BS毎週