あらゆる業界からスーパースターが集う世界最大の音楽イベントに、米マット屈指の美女レスラーも登場。元チアリーダーならではの肉体美と大胆すぎるファッションで存在感を示している。【画像】元チア美女、“布面積が少なすぎる”大胆私服ショットWWE女子スーパースターのマキシン・デュプリが12日、自身のインスタグラムを更新。大型音楽イベント「コーチェラ」を楽しんだ様子を撮影したオフショットを複数公開した。「コ