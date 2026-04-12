ママタルト・大鶴肥満の“ヘアスタイル”に相方・檜原洋平が入れたツッコミに、視聴者から「ツッコミうま」など賞賛の声があがった。【映像】大鶴肥満の“ヘアスタイル”が爆笑の渦に4月12日、『市川團十郎を笑わせたら1000万円』が生放送され、本番前の控室リポートで、「M-1グランプリ2025」ファイナリストのママタルトにスポットライトが当たった。大鶴は「俺、今髪を伸ばしてるんですよ。大河が決まって、カツラでやっち