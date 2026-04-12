【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】驚愕の「爆速カバーリング」完璧な抜け出しだったが、高速カバーリングで決定機を阻まれた。驚異的なスピードでの守備対応に解説陣も驚き、シュートを打てなかった“売り出し中のFW”は試合後に強い後悔を口にした。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月12日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子