日本遊技機工業組合(日工組)は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として展開しているWebムービー『確変マニフェスト』の第5弾となる『災害時はホールに避難！有事の際には多くのホールが防災拠点に。』を公開した。本シリーズは、PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルが掲げる公約「確変マニフェスト」をムービーとして可視化し、パチンコ業界の“いま”と“これから”を、わかりやすく楽しく発信するファクト訴求型コンテンツ。CMの世界