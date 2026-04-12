仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、豊臣兄弟が出会う希代の軍師・竹中半兵衛を演じる菅田将暉のコメントが到着。「オタク気質で少しクセのある半兵衛のユニークさを、ユーモアを交えながら表現していきたい」と抱負を語っている。【写真】軍師の鎧姿が麗しい竹中半兵衛役・菅田将暉切り取る場面写真本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家