◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）２位と１打差の単独首位で出た水田竜昇（スプリングフィールドＧＣ）は１バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７８と崩れ、通算１アンダーの３１位に終わった。水田は主催者推薦での出場。２５年のＱＴランクは２１９位で、ツアー史上で最も低い出場資格順位からの優勝を狙ったが、悔しい結果となっ