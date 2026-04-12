春らしい空気を感じると、ヘアスタイルをがらっと変えてみたくなるもの。今回は、春らしい抜け感を演出できそうな「大人の今っぽボブ」をご紹介します。大胆なカットやアレンジはしなくても、今っぽさを取り入れられるので、イメージチェンジしたい40・50代にぴったり。大人世代のお手本ボブを早速チェックしていきましょう。 クビレがおしゃれな外ハネボブ 首に沿ったクビレのあるシルエットで、今っぽい外ハネボ