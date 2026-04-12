ラグビーのＮＴＴリーグワン１部の横浜は１２日、南アフリカ代表として２０１９年と２３年のワールドカップ（Ｗ杯）２連覇に貢献したＳＨファフ・デクラーク（３４）が今季限りで退団すると発表した。チームを通じて「サポーターの皆さんの情熱とサポートを感じられなかった瞬間は一度もない。特別な人たちの集まりの中で、多くを学ぶことができた」とコメントした。