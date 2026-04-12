東京から京都に引っ越した元尼神インターの誠子が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「誠子食堂」と名付けた丁寧な食生活を披露し、新しい住まいの一部を垣間見せた。 【写真】刀傷のある築不明の町家台所がステキ過ぎる！ 誠子はKBS京都ラジオで出演する「となりの森谷さん」で、家はリモートで内見したため、引っ越して初めてどんな家なのかを実感。「これぞ町家という築不明の、歴史感ある建物で、