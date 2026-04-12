フリーアナウンサーの榎本麗美(えのもと・れみ)が12日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。 【写真】ウエディングドレス姿の榎本アナめちゃくちゃ美しい！ 榎本アナは帝京大学理工学部バイオサイエンス学科卒業後、2005年に西日本放送に入局し、アナウンサーとしてデビュー。07年にフリーアナウンサーとなった。13年からは報道番組「日テレNEWS24」(日本テレビ系)のキャスタ