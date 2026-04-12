レースクイーンとして活動する阿澄音々3月31日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月7・14日合併号のグラビアに登場した。 【写真】寝そべって魅せる自慢の美スタイル 「清楚なお姉様の美脚」をテーマに、大胆な姿で寝そべってチャームポイントのスラリと長い脚を上げたり、キュートなランジェリーでたわわな果実が窮屈そうになったりと、自慢の美スタイルを余すことなく披露している。 阿