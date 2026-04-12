中国の社会保障問題を取り上げる連載の後編。前回の記事では、中国の若者たちが社会保険に入らない切実な理由について、失業率や生活コストの高騰している現状を解説した。 非婚化、少子高齢化、社会保険料の未加入増加など、福祉国家への転換の失敗による「負のスパイラル」はゆっくりと、しかし確実に進んでいる。 中国で、なぜここまで社会保険に対する不信が生まれているのか。 2080年代以降に平均年齢60歳超え まず簡