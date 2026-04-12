元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。片岡氏が昭和編、平成編に続いて令和の高校野球番付を発表した。片岡氏が「独断と偏見でいいかな？令和はまだ少ないけど濃い。俺の年代の監督も増えた」と、印象の強さで番付を決定した。【東】横綱慶応（神奈川）【西】横綱横浜（神奈川）「（2023年夏に優勝した）陸の王者が与えたインパクト。ちょっと長髪のボーイたちが