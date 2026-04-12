料理を作って食べ終わり、1日の仕事を終えたと思ったらシンクに洗い物の山が……という状況は誰でもうんざりしてしまいますよね。そんなときにあると便利な食洗機は、既に使っている人も多いのではないでしょうか。しかし一方で「乾燥させても食器に水滴が残っている」という不満の声も耳にします。そこで本記事では、食洗機を使う工程で、水滴を残さないためにできる工夫を5つお伝えします。ポイント1. 糸底のある食器は斜めにセ