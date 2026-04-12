お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、信用組合の定期預金を利用するときの注意点についてです。◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳や取引明細などの「安全な捨て方」Q：信用組合の高金利の定期預金を見つけました。注意点は？「信用組合の高金利の定期預金を見つ