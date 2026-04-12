モデルの近藤千尋さんは4月12日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さん撮影のおめかしショットを披露しました。【写真】近藤千尋、夫撮影のおめかしショット！「スゴい優しい表情」近藤さんは「ひーぼぉカメラマン おめかしした日」とつづり、1枚の写真を投稿。美脚が際立つ黒いミニ丈ワンピースに白いパンプスを合わせたコーディネートを披露しています。この投稿にコメントでは「美しすぎ