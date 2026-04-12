「アンタレスＳ・Ｇ３」（１８日、阪神）フェブラリーＳで４着に奮闘したブライアンセンス。後方で末脚を温存し、直線内から一瞬突き抜けるかの勢い。最後は脚色が鈍ったが、ダート路線のトップクラス相手に見せ場十分の内容だった。１週前追い切りは、美浦Ｗで６Ｆ８１秒１−１１秒４をマークし、併入。出来は高いレベルで安定している。ここはＧ１・４着馬の貫禄を見せつける。マーチＳで重賞２勝目をマークしたサンデーフ