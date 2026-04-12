俳優の高橋文哉（25）が12日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演し、アルバイトの経験を語った。アルバイトをしたことはあるのか？と聞かれた高橋は「コンビニと中華料理屋さんで働いていました」と語り、「（コンビニは）朝5時から11時くらいまでで。そこから中華料理屋さんに12時から行ってみたいな生活をしていた」と説明した。中華料理屋では、厨房とホールの両