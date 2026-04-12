「ドジャース６-３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は初回に今季初の先頭打者アーチとなる４号ソロを放つなど、４打数２安打１打点。ア・リーグ西地区首位のレンジャーズに連勝し、３カード連続の勝ち越しを決めた。大歓声に包まれたドジャースタジアムには、歌手で女優の夏木マリの姿が。パーカーを着てメガネをかけているが、圧倒的オーラで存在感たっぷり。観戦していたのは、ドジャー