女子ゴルフの小祝さくらのスタッフ公式が１２日、インスタグラムを更新。「コアラを見てみたいと言うので練習後に近くの動物園へ」と記し、小祝と仲良しの竹田麗央が動物園を訪れた様子を投稿した。埼玉県こども動物自然公園で、２人がガラス越しにコアラやペンギン、キリンを眺める様子が。２人でヘルメットをかぶって鹿のオブジェにまたがったり、コアラの顔出しパネルから笑顔を見せたりする写真もあった。フォロワーから