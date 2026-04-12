お笑いタレント明石家さんま（70）が11日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、長女のタレントIMALU（36）への“英才教育”を明かした。愛娘がこの春で小学校2年生になったお笑いタレント陣内智則へ、持ちネタ「わしやないかい！」を継承させることを勧めるさんま。「子供がやったらものすごくいいって、スタッフが…どう想像してもかわいいって」と言うと、陣内は「しないしない。そんな教