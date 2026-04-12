歌手で俳優の手越祐也（３８）が１２日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）で６年ぶりにスタジオ出演を果たした。宮川大輔から“２代目”お祭り男の指名を受け、“若旦那”を襲名した。お祭り男として長い間活躍してきた宮川は「マジな話なんですけど、お祭りを１９年やってきて、正直体はボロボロなんですよ」と明かすと、「よきところで激しい祭りは引退しないと」と体に負担の大きい祭