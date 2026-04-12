今、山間地で起きている獣害問題を多くの人に知ってもらおうと浜松市で「天竜ジビエフェス」が開催されました。この催しは、天竜地域で捕獲されるイノシシやシカなどのジビエを通して山間地域への理解を深めてもらおうと開かれたもので、今年で6回目の開催です。会場にはジビエを使った飲食店やクラフトショップなどが軒を並べ、中でも、イノシシを丸焼きにしたジビエ肉コーナーは人気を集めていました。また、環境カ