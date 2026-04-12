９日、石景山区の人型ロボットデータトレーニングセンターを見学する子どもたち。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京4月12日】中国北京の小中学生がこのほど、校外学習の一環として同市石景山区の人型ロボットデータトレーニングセンターを訪れた。子どもたちはロボットの発展の歴史や種類、日常生活での活用について理解を深め、操作体験などにも参加することで、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）技術の魅力を体感