私はマリ（38歳）。夫（40歳）と、保育園児の子どもたちとの4人家族です。私たちが暮らしているのは地方都市の郊外で、生活するには車が必須です。母（72歳）が兄夫婦から免許返納を勧められましたが、私はまだまだ先のことだと思っていました。しかしある日、お店の前で母の車を待っていると……。母は駐車場で車を寄せすぎ、縁石にタイヤをぶつけました。その瞬間、タイヤは「パン！」という派手な音を立ててしぼんでしまったの