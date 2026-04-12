任期満了に伴う群馬県富岡市の市長選挙は１２日に投票が行われ、即日開票の結果、元市議の茂原正秀さん（６７）が初めての当選を果たしました。 今回の市長選には、妙義町との合併直後に行われた２００６年以来２０年ぶりとなる４人が立候補し、激しい選挙戦となりました。 なお、投票率は５４．２３％で、過去最低となった前回・２０２２年を１．５８ポイント上回りました。 開票結果です。 茂原正秀（６７）＝無・新