＜マスターズ3日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ジャック・ニクラス（1965、66年）、ニック・ファルド（1989、90年）、タイガー・ウッズ（2001、02年）以来、史上4人目の連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）。2位に6打差をつけて3日目をスタートしたが「73」と一歩後退。トータル11アンダーでキャメロン・ヤング（米国）に並ばれた。過去2度の出場経験があり、中継するTB