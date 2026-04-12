お笑いタレント・有吉弘行（51）が12日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、現在の睡眠事情について語る場面があった。有吉は24年3月に第1子、今年2月に第2子の誕生を報告。この日は「睡眠」というテーマだったが、自身は夜泣きへの対応もあり「睡眠はずいぶん取ってないんですけども。いつまでなんですかね?完全にあくびが出そうで」と疲労がたまっている様子だった。また、現在の睡