櫻坂46が4月11日と12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催し、2日間で14万人を動員した。公演終演後には、15thシングルの発売や全国ツアー、さらにはアジアツアー開催までを一挙に発表し、会場は大きな歓声に包まれた。【写真複数】櫻坂46＆リラックマ＆コリラックマ…かわいいが渋滞発表されたのは、坂道グループ初となる両A面シングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」で、