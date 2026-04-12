陸上・ＮＩＴＴＡＩＤＡＩＣｈａｌｌｅｎｇｅＧａｍｅｓ（１２日・日体大横浜・健志台キャンパス）――男子５０００メートルは城西大の柴田侑（４年）が１３分２２秒４６の好記録で制した。柴田は６月の日本選手権の参加資格記録（１３分３６秒００）突破を目指し、２０００メートル付近で一度先頭に出るなど、前半から積極的なレースを展開した。後半は実業団のケニア人選手にただ１人食らいつくと、残り１周時点でトッ