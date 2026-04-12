巨人・吉川尚輝内野手（３１）が１２日のファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（平塚）に「３番・二塁」で先発出場。実戦復帰後初安打をマークし、二塁手として安定感のある守備も見せた。昨年１０月に両股関節手術を受け、リハビリに励んでいた吉川は、５日に三軍戦・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）に「１番・二塁」で先発出場していた。この試合で今季初の実戦復帰を果たしたものの、３回の守備で打者走者と交錯。左肩を痛め、負傷交代