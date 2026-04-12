【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章として国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト ″ClariS（クラリス）″。先日、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールOPテーマを担当することが発表されたが、30thシン